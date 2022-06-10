Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Средняя стоимость бензина в США снова обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в пять долларов за галлон (3,78 литра), сообщает 10 июня компания GasBuddy, анализирующая топливный рынок страны.

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По мнению специалистов компании, дальнейший рост цен на бензин высоко вероятен, так как даже в таких условиях спрос на бензин не снижается.

В качестве причин этой ситуации аналитики GasBuddy указывают рост цен на нефть на мировых рынках, снижение объёмов её переработки, а также события вокруг спецоперации России на Украине.

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