Вашингтон, 10 июня 2022, 18:27 — REGNUM Средняя стоимость бензина в США снова обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в пять долларов за галлон (3,78 литра), сообщает 10 июня компания GasBuddy, анализирующая топливный рынок страны.
По мнению специалистов компании, дальнейший рост цен на бензин высоко вероятен, так как даже в таких условиях спрос на бензин не снижается.
В качестве причин этой ситуации аналитики GasBuddy указывают рост цен на нефть на мировых рынках, снижение объёмов её переработки, а также события вокруг спецоперации России на Украине.
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