Вашингтон, 10 июня, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Студия Angel Matrix и издатель Annapurna Interactive представили на фестивале Summer Game Fest новый трейлер игры Neon White, в котором назвали дату её релиза. Ролик был опубликован 10 июня на сайте журнала PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Игра выйдет на ПК (в сервисе Steam) 16 июня 2022 года, разработчики сообщили, что желающие уже могут оформить предзаказы. Отметим, что уже некоторое время пользователям Steam доступна демоверсия Neon White.

Для справки: разработчики позиционируют Neon White как шутер (упор в игре сделан на огнестрельное оружие) от первого лица ориентированный на скоростное прохождение. Геймерам предложат выступить в роли людей из группы Neon, которых «вырвали» из ада для выполнения грязной работы — убийств демонов.