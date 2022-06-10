Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Введенные против России санкции спровоцировали инфляцию в США, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. Об этом 10 июня сообщает Reuters.

Джанет Йеллен Federalreserve

Йеллен подтвердила, что антироссийские санкции, введенные администрацией президента США Джо Байдена на фоне украинского конфликта, негативно повлияли на цены на продукты питания и бензин на американском рынке.

«Наши санкции против России действительно влияют на стоимость продуктов питания и бензина», — сказала глава ведомства и добавила, что в ближайшее время ожидать существенного снижения цен на топливо в США не стоит.

Напомним, что ранее администрация Джо Байдена обвиняла в инфляции президента России Владимира Путина, отрицая свою роль в повышении цен.