Вашингтон, 10 июня, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Студия Gone North Games анонсировала третью игру серии «Симулятор козла» (Goat Simulator). С анонсом она выступила в рамках трансляции онлайн-фестиваля видеоигр Summer Game Fest.

Козёл

Разработчики показали трейлер, в котором знакомый геймерам персонаж устраивает ад на побережье острова-«песочницы» Сан-Ангора. Как и в оригинальной Goat Simulator, в новой игре серии её поклонники смогут выступить в роли козла, уничтожающего всё, что попадается ему на пути.

Напомним, релиз первой части Goat Simulator состоялся 1 апреля 2014 года. Разработчики охарактеризовали свою игру как пародию на игры про скейтбординг. Они решил приступить к реализации проекта после того, как во время разработки Sanctum 2 создали шуточный прототип игры и выложили в Сеть «трейлер», который понравился пользователям.