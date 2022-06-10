Донецк, , 16:54 — REGNUM Взрыв прогремел 10 июня в центре столицы ДНР, написал глава администрации города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Донецк (сс) Vadim Tolbatov

По его данным, украинские вооружённые формирования ведут обстрел Ворошиловского района Донецка. «Прилёт на пересечении улицы Артёма и 25-летия РККА», — говорится в сообщении.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, в 15:50 мск Ворошиловский район Донецка ВСУ обстреляли со стороны Авдеевки, применив три снаряда калибра 155 мм.

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