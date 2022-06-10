Луганск, 10 июня, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Украинские нацисты, оставшиеся в городе Северодонецке, заблокированы на химзаводе «Азот» и пытаются выходить на контакт, сообщил 10 июня посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

ИА REGNUM Мешки с трупами украинских боевиков

«Немногочисленная группировка украинских формирований на территории «Азота» покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны», — написал Мирошник.

«Отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия. Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен. Отправляются обдумывать», — уточнил он.