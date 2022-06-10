Варшава, , 16:38 — REGNUM Первый выявленный в Польше пациент, заражённый обезьяньей оспой, находится в воеводской инфекционной больнице на улице Вольской в Варшаве. Об этом в пятницу сообщила директор больницы Агнешка Куявска-Мисюг.

Ранее о том, что в Польше отмечен первый случай заражения оспой обезьян, сообщил на пресс-конференции в медицинском университете в Лодзи министр здравоохранения республики Адам Недзельски.

«У нас было около десяти подозрений на обезьянью оспу, образцы исследуются. 10 июня — день, когда у нас первый случай», — сказал министр, передаёт «Польское радио» .

Оспа обезьян — редкое зоонозное (передаваемое от животных к человеку) инфекционное заболевание, обычно встречающееся в Западной и Центральной Африке. Симптомами заболевания могут быть лихорадка, головные боли и кожная сыпь, которая начинается на лице и распространяется на остальную часть тела. Случаи заражения вирусом обезьяньей оспы зарегистрированы в последнее время в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии, Швеции и некоторых других странах.