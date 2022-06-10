Москва, , 16:26 — REGNUM Эффект от антироссийских санкций оказался менее значительным, чем ожидалось, однако все их последствия ещё не проявились в полной мере. Об этом заявила на пресс-конференции 10 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока эффекты санкций проявляются менее остро, чем мы опасались. Это говорит и о способности компаний к адаптации. Но говорить о том, что полный эффект санкций проявился, пока преждевременно», — сказала она.

Глава регулятора отметила, что «ситуация неопределённости развивается», и структурная перестройка экономики представляет собой длительный процесс, поэтому «какие-либо выводы делать преждевременно».