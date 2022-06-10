Донецк, 10 июня, 2022, 16:25 — ИА Регнум. О ранении жителя столицы ДНР 10 июня в результате обстрела со стороны ВСУ сообщает Штаб территориальной обороны республики.

[ wikipedia.org Украинские боевики

Уточняется, что ранение получил мужчина 1956 года рождения при обстреле Кировского района Донецка.

Кроме того, известно, что частные дома (15,16,18,19, 21) на улице Конева получили повреждения. Также повреждён газопровод на улице Волынской. Зафиксировано попадание боеприпаса украинской армии во двор жилого дома 203 на улице Токарева.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, Кировский район Донецка был обстрелян украинскими вооружёнными формированиями в 15:55 и в 16:15 мск со стороны населённого пункта Красногоровка: выпущено шесть и семь снарядов калибра 122 мм.

Такая же атака произошла в 12:40 мск: боевики обстреляли Кировский район восемью снарядами.