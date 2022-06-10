Москва, , 16:03 — REGNUM Страны ЕврАзЭС должны получить возможность наладить у себя производство лекарственных средств и в полной мере насыть рынок. Об этом 10 июня журналистам заявил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, комментируя ход заседания Совета Евразийской экономической комиссии, которое проходит в Нур-Султане (Казахстан).

Евразийское экономическое сообщество Evrazes.com

«Один из вопросов, которые были рассмотрены на заседании, — это временные меры, связанные с обращением лекарственных препаратов. Он вносился Российской Федерацией, он неоднократно рассматривался на рабочих группах. Сегодня перед странами ЕврАзЭС стоит задача обеспечить насыщение всей аптечной сети необходимым количеством лекарственных средств. Задача очень актуальная. Каждая страна столкнулась с определенными сложностями. И этот временный порядок позволяет признавать разрешительные документы, которые выдавались в рамках ранее действовавших процедур, — сказал Назаренко. — Продлять эти разрешительные документы. Продлять регистрационные удостоверения, продлять сертификаты и принимать соответствующие решение, используя ранее выданные протоколы исследований. Ранее выданные материалы. Кроме того, принято решение о возможности, не имея сертификата GMP, проводить оценку условий производства прямо в процессе регистрации с выдачей соответствующих документов. Мы рассчитываем, что эти меры будут очень полезны и для промышленности наших стран, и тем импортерам, которые завозят в наши страны лекарственные препараты».

По его словам, основная цель состоит в том, чтобы наша промышленность в современных условиях организовала у себя производство тех или иных лекарственных средств.

«Подписан протокол о внесении изменений в соглашения по медицинским изделиям, который позволяет продлить процедуры их национальной регистрации, — сказал Назаренко. — Подписаны практически все необходимые важные решения, которые нужны нашей промышленности и нашему бизнесу для того, чтобы рынки наших стран были в полном объеме насыщены лекарственными средствами и медицинскими изделиями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Назаренко рассказал, какие вопросы обсуждает в эти дни Евразийская экономическая комиссия.

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