* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 15:13 — REGNUM По меньшей мере семь человек, в том числе гражданское лицо, погибли в результате взрыва в кишлаке Сарв Сахано уезда Спинбулдак афганской провинции Кандагар.

Взрыв Glava.rk.gov.ru

Источник из числа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Спинбулдака сообщил газете «8 Собх», что помимо шести талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и одного мирного жителя в результате взрыва был ранен ещё один талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам источника, эти люди погибли в результате взрыва мины, заложенной самими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё при предыдущем правительстве.

Взрывы мин, установленных в кишлаках и у дорог, всё ещё приводят к человеческим жертвам.