Москва,
10 июня 2022, 15:12 — REGNUM Введенные санкции США и стран ЕС против России потребовали расширения существующих и поиска новых рынков сбыта традиционной углеводородной продукции, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.
«В 2022 году Россия увеличила поставки нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион. В Азии расположены страны, растущие с точки зрения энергопотребления. Это Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш и другие страны региона — это более 3 млрд людей. Им всем нужна энергия.
Азия по поставкам нефти в марте 2022 года впервые обогнала Европу, став крупнейшим импортером нефти из России, и разрыв в мае продолжил увеличиваться. Поставки нефти морским транспортом выросли в три раза по сравнению с временем до начала специальной операции.
Нефть продается в этот регион с существенной скидкой, достигающей до 30% от цены марки Brent. Сегодня спотовая цена Urals составляет $99,23 за баррель, а Brent торгуется по 122,38$ за баррель. В ближайшие несколько лет страны азиатского рынка (Китай, Индия, Иран, Пакистан) могут стать ключевыми партнерами для России.
Потенциал азиатского рынка и стран Африки огромен и существенно превышает объем рынков США Европы. Поставки нефти в Пакистан обсуждались в ходе визита бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Москву, хотя тогда договоренности не было достигнуто.
Основным препятствием для поставок нефти являются санкции, введенные Западом против России. Арабские поставщики нефти из ОАЭ начали поставлять нефть в Европу, освободив тем самым место для российских поставок в Азию.
Ранее на пакистанском нефтяном рынке доминировала Саудовская Аравия. Однако, когда Катар начал поставлять СПГ в Пакистан, это позволило сменить топливо для электростанций с нефти на газ и снизить потребность в нефти для ТЭС. Тем не менее, поставки нефти по привлекательным ценам необходимы Исламабаду.
Новое правительство Пакистана готово рассматривать приобретение российской нефти по низким ценам, если получит предложения Москвы и гарантии отсутствия вторичных санкций. Пакистан и Россия ведут переговоры о многомиллиардной сделке по импорту СПГ с проекта НОВАТЭКа на полуострове Ямал.
Пакистанское правительство заинтересовано в подписании межправительственного соглашения с Россией об импорте СПГ для удовлетворения растущего спроса на газ. Кроме того, Москва и Исламабад заняты проектом «Пакистанский поток».
Его протяженность составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность 12,4 млрд кубометров газа в год. Наращивание сотрудничества между странами затронет не только энергетическую сферу, но и тяжелую и легкую промышленности», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова поставлять нефть в Пакистан по сниженным ценам, если об этом попросит Исламабад, заявил российский генеральный консул в пакистанском городе Карачи Андрей Федоров.
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