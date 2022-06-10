Москва, 10 июня, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы 2022 года можно не ждать сильного роста цен на продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Определенный баланс спроса и предложения, ассортимент, сформировавшиеся за последние месяцы, еще какое-то время будут действовать, — сказал он. — В сфере услуг также можно не ожидать существенной инфляции, тем более в условиях сезонного летнего фактора, для которого свойственно замедление деловой и потребительской активности. Наибольшему риску инфляции в ближайшие месяцы подвергаются рынки с высокой долей импортной продукции — высокотехнологичных товаров, компьютерной, аудио-, видео- и бытовой техники».

По его словам, пока сложно сказать, как будет работать так называемый «серый импорт».

«Однако в любом случае на перестройку логистики, выстраивание новых цепочек потребуются время и средства, что может привести к росту себестоимости соответствующих поставок и росту цен на соответствующие товары», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, какие факторы в РФ будут работать на усиление инфляции.