Лондон, , 14:50 — REGNUM Двое афганских судей выиграли иск против британских министров по «несправедливому запрету иммигрировать в Великобританию». Об этом сообщает газета «8 Собх».

Лондон Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на то, что судьи заявили британским чиновникам, что режим «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожает их жизни, те отказались выдать им визы.

Британские адвокаты афганских судей заявили, что из-за экстренной эвакуации гражданских лиц из Афганистана Великобританией они оба имели право на получение иммиграционных разрешений. Министерства внутренних дел, иностранных дел и обороны Великобритании отвергли эти претензии.

Однако судья Верховного суда Великобритании постановила, что возражения афганских истцов обоснованы. Она сказала, что на основании «убедительных причин сострадания» была запущена программа, позволяющая людям въезжать в Великобританию.

Судья Лонг описала своё решение в письменном постановлении, опубликованном 9 июня после изучения доказательств, полученных Верховным судом Лондона в мае. В постановлении сказано, что двое судей, проживавших в Афганистане, не могут быть идентифицированы по материалам программы переезда. Судья сказала, что министр внутренних дел Великобритании Прити Патель теперь должна решить, как обработать их заявления на въезд в Великобританию.

Лонг сказала, что другим афганским судьям, находившимся в аналогичных условиях, разрешили въехать в Великобританию.

«На мой взгляд, не было никаких различий между нынешними истцами и другими судьями, которым был разрешен въезд, что могло бы оправдать разрешение для других судей, и отказ истцам», — сказала она.

Лонг добавила, что, работая судьями, эти двое граждан Афганистана помогли британскому правительству в достижении верховенства закона и в борьбе с терроризмом в Афганистане. По её словам, тем самым они подвергали себя и свои семьи значительному риску. По мнению британского судьи, этот риск значительно возрос с тех пор, как к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Есть подтверждённые данные о том, что некоторые судьи были казнены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спешно и без соблюдения каких-либо формальностей», — добавила она.

В последнее время ряд афганских журналистов подали жалобы на британское правительство за игнорирование их дел.