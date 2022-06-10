Москва, 10 июня, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Известный режиссёр Светлана Дружинина положительно отозвалась о жителях города Москвы, уроженкой которого она является. Об этом сообщил портал «‎Москвич Mag»‎ 9 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Светлана Дружинина

«‎Может быть, потому что мы в одном месте родились. Очень быстро говорим, быстро действуем, быстро принимаем решения. Центральные города живут более интенсивно, чем окраины, поэтому здесь нужно уметь выживать»‎, — призналась Дружинина. Режиссёр также добавила, что главным преимуществом Москвы перед другими городами является наличие просторных улиц и чистоты.

Напомним, Светлана Дружинина за свою карьеру успела реализовать более десяти различных кинопроектов. Дружинина также занималась актёрской деятельностью, сыграв в ряде успешных лент.