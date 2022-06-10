Вашингтон, 10 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Akin Gump, одна из крупнейших юридических фирм в Соединённых Штатах, представляет интересы бывшего посла Афганистана в США Аделы Раз и двух её высокопоставленных сотрудников. Согласно документам, полученным Afghanistan International, компания согласилась вести дело об иммиграции Раз в США «бесплатно».

Иван Шилов ИА REGNUM США

Akin Gump — одна из десяти крупнейших юридических фирм США, чьи услуги стоят очень дорого, и которая пользуется политическим влиянием в стране. При этом непонятно, почему она решила представлять интересы трёх иностранных граждан бесплатно.

Согласно документам, примерно через два месяца после падения Кабула Akin Gump приняла обязательство представлять интересы посла Аделы Раз, заместителя посла Абдул Хади Неджраби и начальника консульского отдела посольства Сафиуллы Делавари. В это время они продолжали работать дипломатическими агентами предыдущего правительства.

Документы показывают, что Адела Раз, руководя посольством, думала только о себе и двух высокопоставленных сотрудниках посольства и ничего не делала для решения судьбы дипломатов более низкого ранга. В политических и консульских представительствах Афганистана в США работали не менее 50 дипломатов.

В феврале 2022 года Адела Раз обратилась в Госдепартамент США с просьбой определить правовой статус её коллег в посольстве и консульствах Афганистана в США. В том же месяце она ушла в отставку, оставив Хади Неджраби ответственным за дела посольства.

Посольство и консульства Афганистана были закрыты в мае по распоряжению правительства США.

Раз не ответила на просьбу канала Afghanistan International об интервью.