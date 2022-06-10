Алжир, 10 июня 2022, 14:27 — REGNUM Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра провёл переговоры со специальным посланником ООН по Ливии Стефани Уильямс. Об этом 10 июня сообщает Algerie Presse Service (APS).

Ливия
Ливия

По данным журналистов, в ходе встречи стороны обменялись точками зрения о ходе процесса мирного урегулирования в Ливии, в котором Алжир принимает самое активное участие.

Отмечается, что глава МИД Алжира выступил за организацию прямых переговоров между сторонами политического кризиса в Ливии и предложил территорию Алжира как площадку для организации подобного саммита.

Участники встречи согласились с тем, что единственным способом урегулирования кризиса в Ливии являются всеобщие президентские выборы, проведение которых является приоритетной задачей для ООН в стране.