Алжир, , 14:27 — REGNUM Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра провёл переговоры со специальным посланником ООН по Ливии Стефани Уильямс. Об этом 10 июня сообщает Algerie Presse Service (APS).

Ливия

По данным журналистов, в ходе встречи стороны обменялись точками зрения о ходе процесса мирного урегулирования в Ливии, в котором Алжир принимает самое активное участие.

Отмечается, что глава МИД Алжира выступил за организацию прямых переговоров между сторонами политического кризиса в Ливии и предложил территорию Алжира как площадку для организации подобного саммита.

Участники встречи согласились с тем, что единственным способом урегулирования кризиса в Ливии являются всеобщие президентские выборы, проведение которых является приоритетной задачей для ООН в стране.