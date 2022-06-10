Берн, , 14:21 — REGNUM Шестой пакет санкций против России и Белоруссии, ранее принятый Европейским союзом, приняли власти Швейцарии. Об этом 10 июня говорится в заявлении, обнародованном на сайте швейцарского Федерального совета.

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«Федеральный совет решил принять шестой пакет санкций ЕС против России и Белоруссии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Федеральный департамент экономики, образования и научных исследований Швейцарии ввел финансовые санкции и запрет на въезд в отношении еще примерно 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кабинет министров Египта отклонил запрос ряда депутатов парламента страны, которые предложили пересмотреть политику повышения цен на топливо для населения.