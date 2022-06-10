Зарандж, Афганистан, , 14:18 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Нимроз сообщают, что за прошедшую неделю из Ирана были депортированы более 6000 афганских беженцев. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганские беженцы 8am. af

Уточняется, что из 6 510 депортированных 744 человека являются членами 196 семей, а ещё 5666 афганских граждан въехали в страну поодиночке.

Масштабы депортации афганских беженцев из Ирана беспрецедентно возросли.

Также недавно появились сообщения о том, что МВД Ирана массово задерживало и депортировало афганских граждан под предлогом выдачи вида на жительство.