Зарандж, Афганистан, 10 июня 2022, 14:18 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Нимроз сообщают, что за прошедшую неделю из Ирана были депортированы более 6000 афганских беженцев. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганские беженцы
Афганские беженцы
8am. af

Уточняется, что из 6 510 депортированных 744 человека являются членами 196 семей, а ещё 5666 афганских граждан въехали в страну поодиночке.

Масштабы депортации афганских беженцев из Ирана беспрецедентно возросли.

Также недавно появились сообщения о том, что МВД Ирана массово задерживало и депортировало афганских граждан под предлогом выдачи вида на жительство.