За неделю из Ирана депортировали более 6000 афганских беженцев
Зарандж, Афганистан, 10 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Нимроз сообщают, что за прошедшую неделю из Ирана были депортированы более 6000 афганских беженцев. Об этом сообщает газета «8 Собх».
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Афганские беженцы
Уточняется, что из 6 510 депортированных 744 человека являются членами 196 семей, а ещё 5666 афганских граждан въехали в страну поодиночке.
Масштабы депортации афганских беженцев из Ирана беспрецедентно возросли.
Также недавно появились сообщения о том, что МВД Ирана массово задерживало и депортировало афганских граждан под предлогом выдачи вида на жительство.