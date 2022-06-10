Москва, 10 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов пригласил президента РФ Владимира Путина в Туркмению с официальным визитом 10 июня на переговорах двух лидеров стран.

Azh.kz Позолоченный памятник президенту Туркменистана

«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас посетить Туркменистан с официальным визитом в любое удобное для Вас время. И ещё раз большое спасибо за тёплый приём и гостеприимство», — заявил Бердымухамедов.

Путин ответил, что обязательно воспользуется предложением.