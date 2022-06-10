Москва, 10 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Внешняя администрация по управлению организацией вводится в том числе для того, чтобы впоследствии добросовестные иностранные компании смогли вернуться на российский рынок. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Kremlin.ru Сергей Катырин

По его словам, законопроект разработан, в первую очередь, в целях защиты национальных интересов страны, обеспечения финансовой стабильности, а также прав и законных интересов организаций, кредиторов и работников. Предполагается, что важное для экономики России или региона юридическое лицо, которым владеют иностранцы, можно на период экономической и санкционной турбулентности вывести из-под их управления для сохранения жизнеспособности этой организации и сохранения рабочих мест.

Законопроектом предложен механизм назначения внешней администрации по управлению организациями. Катырин разъяснил, что внешняя администрация может быть назначена по решению суда в отношении организаций, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов граждан в РФ в целом или в отдельном субъекте Российской Федерации, в которых иностранные лица прямо или косвенно владеют более 25% акций (долей).

Палатой после консультаций с бизнесом подготовлены предложения по поправкам ко второму чтению законопроекта. Поправки призваны исключить определенные риски введения внешнего административного управления в предприятиях угольной, химической, горнорудной, металлургической, банковской и машиностроительной промышленности, а также в энергетике.

В текущей редакции, как отметил глава ТПП РФ, законопроект позволяет ввести внешнее управление в отношении чрезмерно большого количества организаций, в отношении которых объективно не возникают угрозы закрытия. Например, положениями законопроекта предлагается признать «иностранным лицом» в том числе то лицо, которое владеет в совокупности прямо или косвенно не менее чем 25% голосующих акций организации или долей в уставном капитале организации.

В то же время, в законопроекте уже содержится такое основание отнесения к «иностранным лицам», как наличие у иностранного лица контроля над российской организацией. Прямое или косвенное владение 25% долей (акций) в качестве одного из критериев определения «иностранного лица» можно было бы дополнительно обсудить и пересмотреть ко второму чтению, отметил Катырин.