Горловка, ДНР, 10 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования в течение пяти минут дважды подвергли обстрелу город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что первый обстрел Горловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 13:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 13:20 ВСУ выпустили по Горловке еще семь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли Донецк и еще несколько населенных пунктов в ДНР.