Мехико, 10 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Мексики сообщило о росте числа случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет Prensa Latina.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

За последние 24 часа было зарегистрировано 624 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом и 36 смертей из-за последствий COVID-19.

Отмечается, что с учетом этих новых данных, положительные случаи заражения с февраля 2020 года теперь составляют 5 808 696 человек.

Министерство отмечает, что, несмотря на увеличение числа новых случаев, заполняемость больниц остается неизменной четвертый день подряд. На общих койках он остался на уровне 3%, а на аппаратах искусственной вентиляции легких — 1%.