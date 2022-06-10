Усолье-Сибирское, Иркутская область, 10 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» Иркутская область даже в непростых экономических условиях находит всё новые пути сбыта для своей продукции. К примеру, усольскому мороженому помогут покорить рынки Монголии и Китая, сообщает 10 июня пресс-служба областного правительства.

Правительство Иркутской области Мороженое ООО «Фабрика Мороженого СМК»

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В рамках визита в Усольский район рабочая группа «Экспортный десант», созданная по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева для развития экспортного потенциала предприятий региона, посетила фабрику мороженого.

Бренд Cooltook существует с 2018 года, это мороженое можно найти на прилавках не только Иркутской области, но и многих других городов России. Компания изготавливает около 7 тонн продукции в сутки, тогда как производственные мощности позволяют увеличить объемы до 18 тонн. Но для этого необходимо найти дополнительные каналы сбыта.

К выходу на экспортные рынки ООО «Фабрика Мороженого СМК» уже готова. Российский экспортный центр и Центр поддержки экспорта Иркутской области оказывают консультационную поддержку, а также помощь в поиске партнеров. Кроме того, предприятие может принять участие в программах минсельхоза региона.

Правительство Иркутской области Усольское мороженое

«В сегодняшних экономических условиях как никогда важно поддерживать экспортеров. В этих целях в этом году мы организовали «Экспортный десант», который выезжает в муниципалитеты, посещает местные предприятия, встречается с малым бизнесом и выявляет компании с высоким экспортным потенциалом. Наш регион ежегодно наращивает объемы экспортной торговли. В целом по объему экспорта в рейтинге регионов РФ Иркутская область заняла в 2021 году 10-е место. Несырьевой неэнергетический экспорт в этот период вырос на 47,7%, превысив 5,6 млрд долларов. Доля субъектов малого и среднего бизнеса в общем объеме экспорта региона составила 22%.

В прошлом году, несмотря на пандемию, представители малого и среднего бизнеса Приангарья увеличили экспорт более чем в два раза. И сегодня у предпринимателей есть возможность занять ниши, которые освободились после ухода с российского рынка ряда иностранных компаний, включиться в реализацию важнейшей задачи по импортозамещению», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Участники рабочей группы также познакомились с производством минеральной лечебно-столовой воды «Новая Мальтинская». Сейчас компания пытается вывести продукцию на прилавки крупных торговых сетей.

«В контексте происходящих в мире событий пищевой промышленности уделяется особое внимание, потому что это вопрос продовольственной безопасности. Многие наши пищевые предприятия обеспечивают продукцией не только Иркутскую область. Есть бренды, которые знают и любят по всей России. Конечно, их необходимо продвигать и за рубеж, тем более что к росту объемов производства компании готовы», — отметила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Основатель бренда «ЛесДеликатес» Александра Шмидт рассказала, что на постоянной основе сотрудничает с Центром поддержки экспорта центра «Мой бизнес». По её словам, специалисты помогали на всех этапах, ведь у внешнеэкономической деятельности своя особая специфика. Компания планирует расширять географию и поставлять продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии и на Ближний Восток и рассчитывает на дальнейшую поддержку института развития предпринимательства.

«Для небольшой компании при выходе на международный уровень крайне важны вопросы маркетинговой поддержки бренда, консультации по ведению сделок, продвижение на заграничных электронных площадках и участие в выставках и бизнес-миссиях», — считает Александра Шмидт.

Напомним, география поставок из Иркутской области охватывает 21 страну. Приоритетными странами для иркутского бизнеса являются Китай, Япония, Монголия, Вьетнам, Южная Корея и Казахстан. Региональные власти поставили задачу к 2027 году довести долю субъектов малого и среднего бизнеса в общем объеме экспорта региона с 22 до 24%. Для этого будут выстраиваться новые логистические цепочки и максимально использоваться возможности институтов поддержки бизнеса — запланировано развитие логистических центров в рамках инвестиционной деятельности, а также акселерационная программа для предпринимателей.

При помощи нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», консультационной и маркетинговой поддержки со стороны государства отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще выйти на международные рынки.