В Армении задержали директора оппозиционного телеканала
Ереван, 10 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Сотрудники Службы национально безопасности (СНБ) Армении задержали директора оппозиционного телеканала «Еркир Медиа» Баграта Есаяна. Об этом сообщил депутат парламента республики от фракции «Армения» Гегам Манукян.
«По предварительным данным, его задержали в рамках уголовного дела, возбужденного два года назад. Выходит, Баграт Есаян два года спокойно жил в Ереване, но СНБ именно сегодня решила приехать в телекомпанию и подорвать её работу», — сказал депутат.
Он отметил, что Есаян активно участвует в акциях протеста, которые идут в Ереване около полутора месяцев. Его телеканал постоянно освещает протестные мероприятия.
Напомним, сторонники оппозиционных партий Армении выступают за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. Его обвиняют в проведении внешней политики на сдачу Нагорного Карабаха Азербайджану.