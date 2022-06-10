Макеевка, ДНР, , 13:40 — REGNUM При обстреле города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских нацистов пострадала одна мирная жительница. Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«Украинские боевики ранили мирную жительницу в Червоногвардейском районе Макеевки», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что при обстреле также получил повреждения многоквартирный жилой дом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что конфликт на Украине должен быть решён мирным путём. Для достижения справедливого и прочного мира дипломатические усилия должны продолжаться.