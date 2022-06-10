Таллин, , 13:30 — REGNUM У половины военных Эстонии во время службы снижается острота слуха, у каждого десятого эта болезнь принимает тяжелые формы. К таким выводам пришли авторы научной работы на докторскую степень Эстонского университета естественных наук.

Армия Эстонии

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, докторант университета Ассар Луха выявил прямую связь между уровнем шума во время несения службы и проблемами со слухом у солдат. По словам руководителя работы, адъюнкт-профессора Института семейной медицины и общественного здоровья Тартуского университета Ханса Орру, связь точно имеется: «Тяжелая потеря слуха происходит, скажем, у каждого десятого. Большинство же имеет легкие нарушения остроты слуха».

Самым серьезным фактором риска, по словам адъюнкт-профессора, является возраст военнослужащего. На слух также может влиять продолжительность срока службы, стрельба холостыми патронами, а также поездки на бронетранспортере PASI и на вездеходе-амфибии Bandvagn.

Главный врач Сил обороны подполковник Тарго Лусти подтвердил выводы научной работы. По его словам, такая же тенденция прослеживается в статистике обязательных медицинских осмотров, которые проводят каждые три года.

«Во время медкомиссии, которую проходят для подтверждения пригодности, мы замечаем, что чем дольше срок службы, тем сильнее потеря слуха. Причем, это касается именно высоких тонов», — сообщил он.

По словам Лусти, средства защиты у действующих военнослужащих имеются, и их использование обязательно по регламенту. Однако, ни беруши, ни пассивные или активные наушники, по его словам, полной защиты не обеспечивают.