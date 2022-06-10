Москва, 10 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Блокировка на YouTube каналов блогеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (известных под прозвищами Вован и Лексус) стало ярким свидетельством того, что видеохостинг действует в интересах своих западных заказчиков, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Группа «Пранкер Вован (Владимир Кузнецов)» соцсети vk.com Владимир Кузнецов

«Почему очередной? Потому что сейчас заблокировали резервный канал, а в конце марта 2022 года был заблокирован основной канал пранкеров. Причем, очевидно, что абсолютно все российские медиа-проекты, доносящие правду о событиях, которые происходят в нашей стране и мире, напрямую блокируются и цензурируются на YouTube», — пояснил он корреспонденту ИА REGNUM.

Никита Данюк напомнил, что западным властям в принципе не выгодна альтернативная точка зрения, которая, кстати, пользуется очень большой популярностью и спросом на Западе.

«Ну и понятно, что YouTube — это максимально политически ангажированный видеохостинг, и они, по большому счёту, могут убрать и заблокировать абсолютно любой контент, который им не угоден, чтобы правда попадалась на глаза как можно меньшему количеству зрителей.

В принципе, мне кажется, глупо отрицать, что YouTube действует в интересах своих западных заказчиков, которые цензурируют российские СМИ, блогеров, общественно значимые проекты. И если раньше это было как-то точечно, фрагментарно, то теперь перешли к тактике полной зачистки.

Они удаляют не только основные каналы, но и резервные. Понятно, что таким образом просто удовлетворяются запросы западных правительств, причем видимо в таком — приоритетном порядке — но при этом самое интересное в том, что они пренебрегают собственными же принципами модерации этого видеосервиса. Потому что когда с нашей стороны идут запросы о несправедливом отношении к контенту, отсутствии принципа нейтральности, прекращения цензуры распространения фейков и так далее, все эти запросы остаются без внимания.

Причем если раньше видеохостинг заявлял о том, что он не блокирует развлекательный и не новостной российский контент, то теперь мы видим, что предвзятая эта YouTube-модерация захватывает абсолютно все сферы. И понятно, что такая же история происходит повсеместно: под 100 фактов зафиксировано, когда цензурируют наш контент, просто блокируют наши СМИ и общественные организации.

И слава Богу, что есть все-таки отечественные площадки, куда зацензурированный и отмененный Западом контент может быть перенесен. И в этом смысле цензура западных IT-гигантов, корпораций, не ставит точку в карьере блогеров, общественных деятелей, потому что у них все рано сохраняются контакты коммуникации с аудиторией через соцсети, которые не подчиняются западным властям», — считает Никита Данюк.

Напомним, 22 марта 2022 года Вован и Лексус, позвонившие от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, опубликовали часть диалога с ним на официальном YouTube-канале Вована. В роликах шла речь о «часто выходящих из строя» поставляемых на Украину переносных противотанковых управляемых ракетах (ПТУР), ядерной программе, вступлении страны в НАТО и других деталях, связанных с текущей геополитической ситуацией.

Реакция британских властей на публичный конфуз собственного министра обороны ждать себя не заставила. 23 марта министерство обороны Великобритании обратилось к администрации сервиса видеохостинга YouTube с просьбой удалить размещенные на платформе фрагменты разговора.

Как отмечается в распространенном заявлении, видеоролики представляют «значительный риск для национальной безопасности Великобритании». Как заявили в Лондоне, администрация YouTube должна заблокировать доступ к каналу, принадлежащему пранкерам, как это было с попавшими под санкции российскими компаниями.

26 марта YouTube заблокировал канал пранкеров. «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube», — говорится в сообщении на заблокированном канале. По словам Лексуса, до запроса министерства обороны Великобритании попыток заблокировать их канал на YouTube не было.

«Я думаю, что решение было политическим. По крайней мере до запроса министерства обороны Великобритании попыток заблокировать нас не было. Более того, мы ничего не нарушали, а если говорить про пропаганду, в которой нас обвиняли, то это пропаганда только английская, ведь мы цитировали слова самого Уоллеса», — прокомментировал блокировку Алексей Столяров.

2 июня Владимир Кузнецов и Алексей Столяров получили приз в спецноминации «Мир должен знать» Национальной премии интернет-контента «За видеоконтент с интеллектуальными пранками, а также за громкие разоблачения ради защиты общественных ценностей». Премию пранкерам вручила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, они помогли заглянуть за кулисы телефонных переговоров на высоком уровне, которые обычно в сводках передаются достаточно сухими фразами. Позже блогеры сообщили, что перечислили денежный эквивалент полученной каждым из них Национальной премии интернет-контента на помощь жителям Донбасса.

О новой блокировке своих каналов Владимир Кузнецов и Алексей Столяров сообщили 9 июня 2022 года в своем Telegram-канале.

«Видимо, в этот раз наши видео не угодили ведомствам уже за океаном, ведь они сильно ударили по их имиджу. Мы имеем в виду пранк с Джорджем Бушем. В очередной раз YouTube заставляет задуматься, что «свободная» площадка и вовсе не такая уж свободная», — пояснили авторы.

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