Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Ленинградской области временно трудоустроят 1,5 тыс. человек, лишившихся работы, в том числе тех, кто оказался в простое на своих предприятиях, сообщили 10 июня в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Рынок труда.

Власти региона выделили 53,13 млн рублей в виде субсидий работодателям, которые примут высвободившихся работников, на выплату им части зарплат. По итогам проведенных Центром занятости населения отборов, 82 предприятия готовы временно трудоустроить 926 человек, еще 435 человек уже заняты на таких работах.

«В общественных работах могут участвовать граждане, обратившиеся в службу занятости за содействием в поиске работы и безработные. Временные работы организуются для тех, кто находится под риском увольнения. Причём работать можно — как внутри своего предприятия, так и на других», — рассказали в обладминистрации, добавив, что эта мера поддержки особенно актуальна для предприятий, где введен режим простоя.

Как уточнила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова, предприятия могут организовать временные работы, например, по благоустройству своей территории, и выплачивать заработную плату с бюджетной поддержкой — это порядка 18 тыс. рублей в месяц на каждое рабочее место.

«Сегодня служба занятости прорабатывает такую возможность поддержки с каждым предприятием, где временно приостановлена деятельность», — отметила чиновница.

Добавим, что с помощью субсидии на общественные работы в Ленинградской области уже трудоустроено 168 человек. Они работают в сферах озеленения и благоустройства территорий, развития лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма, эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, ухода за престарелыми и инвалидами и в других.