Москва, , 17:05 — REGNUM Поставки оружия в Молдавию уже осуществлялись ранее, но сами по себе они ещё не означают войны. Об этом 10 июня ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

«Поставки вооружений в Молдавию из США уже были, хотя сами власти этот факт до сих пор не обнародовали. Очевидно, эта практика будет продолжена под видом необходимости модернизации молдавской армии, а также в целях должного оснащения 22-го миротворческого батальона, водящего в состав ВС Молдавии и участвующего в миротворческих операциях НАТО», — заявила эксперт.

Сам факт поставки вооружений привести к войне привести не может, нужны другие факторы и конкретные политические и управленческие решения, считает Харитонова.

«Учитывая геополитическую обстановку в регионе Северного Причерноморья и обострение в зоне безопасности на Днестре, возможность вооруженного конфликта полностью исключать нельзя» — заключила политолог.

Напомним, что президент Приднестровья Вадим Красносельский выразил беспокойство по поводу военных поставок в Молдавию из стран НАТО и заявил, что обычно такие поставки оканчиваются военным конфликтом.