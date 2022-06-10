Малага, Испания, 10 июня, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Лесной пожар в Пухерре (Малага), вспыхнувший 8 июня и затронувший муниципалитеты Пухерра, Хускар и Бенаавис, стабилизирован. Об этом заявил директор регионального оперативного центра Infoca Хуан Санчес.

tpsdave Лесной пожар

По его словам, впереди ещё предстоит работа по контролю над пожаром, и на данный момент специалисты оценивают сложившуюся ситуацию.

Ранее синоптики заявили, что лето 2022 года может стать очень жарким для Испании.