Ереван, , 11:50 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров не сможет решить проблемы Армении за армянский народ, заявил 10 июня на пресс-конференции заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик отметил, что, главой армянского МИД не должен оставаться Арарат Мирзоян. Пока он остаётся министром, российская сторона якобы не сможет помочь Еревану.

«Лавров не может занимать более проармянскую позицию, чем министр иностранных дел Армении, — заявил Ашотян. — Лавров продвигает национальные государственные интересы своей страны, и я хотел бы, чтобы и у нашего народа был такой же министр».

Напомним, оппозиционные партии Армении выражают недовольство внешним политическим курсом правительства и требую его отставки. С 25 апреля в Ереване проходят массовые акции протеста. 10 июня протестующие пикетировали заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц ОДКБ в Ереване, заявляя о «нелегитимности» армянского правительства.

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