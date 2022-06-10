Москва, , 11:41 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолёта, пять беспилотников, четыре ракеты «Точка-У» и три снаряда системы «Ураган» за минувшие сутки в рамках военной спецоперации. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 10 июня на брифинге.

РСЗО «Ураган» Gov.ua

Он рассказал, что в районе населённого пункта Долгенькое в Харьковской области сбит украинский штурмовик Су-25, а в районе населённого пункта Ингулец в Днепропетровской области — истребитель МиГ-29.

Кроме того, пять беспилотных аппаратов сбиты в Харьковской и Херсонской областях, в ДНР и ЛНР.

Четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У» перехвачены у города Попасная в ЛНР, у Ледовки и Калиново в Харьковской области. Три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» перехвачены у населённых пунктов Малая Камышеваха и Нижнее Купье в Харьковской области и у Яковлевки в ДНР.

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