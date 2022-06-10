Магадан, , 11:50 — REGNUM Дальневосточные губернаторы, в регионах которых нет железной дороги, активно продвигают вопрос о датировании морских перевозок топлива. Помогают им и сенаторы РФ, в частности Анатолий Широков от Магаданской области.

Разгрузка угля с балкера «Золотая Колыма» в Магаданском морском торговом порту Andrey dementev

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«На пленарном заседании Совета Федерации мы с коллегами обсуждали проект постановления нашей палаты о предполагаемых параметрах формирования бюджета на 2023 год и плановый период. Естественно, что в основе предложений сенаторов лежали конкретные проблемы, подлежащие решению.

В своём выступлении я вновь озвучил ситуацию с тем, что Магаданская область, Камчатка и Чукотка не вошли в число регионов, куда доставка моторного топлива дотируется федеральным бюджетом. Причина проста — дотация выделяется РЖД, а в названных регионах железной дороги нет.

Решение о дотировании морской перевозки топлива в Магадан, на Камчатку и на Чукотку — непростой вопрос. И мы с коллегами-дальневосточниками благодарны за поддержку губернаторам Сергею Носову и Владимиру Солодову и продолжаем работать в федеральных органах исполнительной власти. Более того, наша позиция сейчас усиливается благодаря поддержке Совета Федерации. Двигаемся дальше», — написал в своём телеграмм-канале сенатор от Колымы Анатолий Широков.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса на Камчатке.