Москва, 10 июня, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Вооружённые Силы РФ продолжают разминирование дорог и лесного массива в национальном парке «Святые горы» в Донецкой Народной Республике. Об этом 10 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Dnmchs.ru Разминирование

Инженерные подразделения ПС РФ проводят разминирование в районе освобожденных населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое.

К настоящему времени очищено более 5 кв. км территории населенных пунктов Яровая и Студенок. Всего обнаружено и уничтожено 224 взрывных устройства, в том числе 66 противотанковых мин.