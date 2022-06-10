Москва, 10 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Авиационная техника военно-воздушных сил Украины на военном аэродроме «Днепр» была уничтожена российскими высокоточными ракетами воздушного базирования. Об этом 10 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме «Днепр» уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины», — сказал он, добавив, что в районе Харькова были также уничтожены производственные мощности предприятия, которое восстанавливало вооружения и военную технику украинских нацистов.

Помимо этого, Конашенков уточнил, что также за это время были уничтожены: два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций украинской артиллерии, включая две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Прасковиевки Донецкой Народной Республики, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмута и Берестовского Донецкой Народной Республики, и Лоскутовки Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Макеевка Донецкой Народной Республики при обстреле погиб мирный житель.