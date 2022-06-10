Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM В Ростовской области зарегистрированы три случая заболевания коксиеллезом (лихорадкой Ку). Пострадавшие проживают в Ремонтненском и Сальском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

Клещ Macroid.ru

На Дону зарегистрировано четыре случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), из которых два (Новошахтинск и Пролетарский район) закончились летальными исходами, четыре случая заболевания иксодовым боррелиозом (Ростов-на-Дону и Шахты) и три случая (Ремонтненский, Сальский районы) заболевания коксиеллезом.

ДНК возбудителя коксиеллеза выявлена в иксодовых клещах, собранных со скота в населённых пунктах Ремонтненского района. Однако переносчиками инфекции могут быть собаки, лошади, верблюды, яки, кошки, птицы и другие животные.

С начала 2022 года к медикам после укусов клещей обратились 2082 человека, их них 850 детей в возрасте до 14 лет. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Ростове-на-Дону (399), Таганроге (148), Шахтах (149), Волгодонске (119), Новошахтинске (98), Сальском и Семикаракорском (по 72), Песчанокопском (56), Неклиновском (53) районах.