Рига, 10 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Специальная комиссия при Министерстве охраны среды и регионального развития Латвии пришла к выводу, что при относительно небольших инвестициях можно обеспечить жильем дополнительно около 700 украинских беженцев. Об этом сообщил местный портал bb. lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Размещать их предлагается по всей Латвии — в служебных или пустующих зданиях местных самоуправлений. Так, для размещения около 200 беженцев Лиепайское самоуправление может выделить служебное общежитие на улице Силькю, 7, где необходимо отремонтировать сантехнику и сделать косметический ремонт помещений.

В Сигулде для размещения до 120 человек необходимо сделать косметический ремонт здания служебной гостиницы на улице Пилс. В Елгаве в общежитиях Латвийского сельскохозяйственного университета уже размещаются 165 человек, но, чтобы задействовать все 230 коек, необходимо провести косметический ремонт и привести в порядок сантехнику.

В Вецумниеки Бауского края при замене котла и теплотрассы можно разместить 60 человек. Лимбажский край предлагает жилье в бывшем здании школы в Салацгривской волости. Чтобы помещение было пригодно для проживания, необходимы инвестиции в ремонт сантехнических узлов.

Кулдигский край предлагает размещение на 30 человек в Кабильской волости. В здании, в котором раньше располагался детский сад, есть все необходимое для проживания — отопление, вода и канализация, осталось только отремонтировать сантехнику.

Сообщается, что, предлагая жилье, муниципалитеты Латвии оценивали доступность общественного транспорта, школ и дошкольных учреждений. То есть беженцев не поселят в глухом углу, где они будут предоставлены сами себе, уверяют местные власти.