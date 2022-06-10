Власти Латвии: беженцев с Украины выгоднее расселять по общежитиям
Рига, 10 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Специальная комиссия при Министерстве охраны среды и регионального развития Латвии пришла к выводу, что при относительно небольших инвестициях можно обеспечить жильем дополнительно около 700 украинских беженцев. Об этом сообщил местный портал bb. lv.
Размещать их предлагается по всей Латвии — в служебных или пустующих зданиях местных самоуправлений. Так, для размещения около 200 беженцев Лиепайское самоуправление может выделить служебное общежитие на улице Силькю, 7, где необходимо отремонтировать сантехнику и сделать косметический ремонт помещений.
В Сигулде для размещения до 120 человек необходимо сделать косметический ремонт здания служебной гостиницы на улице Пилс. В Елгаве в общежитиях Латвийского сельскохозяйственного университета уже размещаются 165 человек, но, чтобы задействовать все 230 коек, необходимо провести косметический ремонт и привести в порядок сантехнику.
В Вецумниеки Бауского края при замене котла и теплотрассы можно разместить 60 человек. Лимбажский край предлагает жилье в бывшем здании школы в Салацгривской волости. Чтобы помещение было пригодно для проживания, необходимы инвестиции в ремонт сантехнических узлов.
Кулдигский край предлагает размещение на 30 человек в Кабильской волости. В здании, в котором раньше располагался детский сад, есть все необходимое для проживания — отопление, вода и канализация, осталось только отремонтировать сантехнику.
Сообщается, что, предлагая жилье, муниципалитеты Латвии оценивали доступность общественного транспорта, школ и дошкольных учреждений. То есть беженцев не поселят в глухом углу, где они будут предоставлены сами себе, уверяют местные власти.