Уфа, 10 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Сразу пять компаний, в том числе две зарубежные, готовятся запустить производство в индустриальном парке «Уфимский» в Башкирии. Об этом 10 июня сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

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Он сообщил, что белорусское предприятие намерено выпускать на этой площадке сельхозоборудование для обработки зерна. Турецкая компания планирует разместит шесть линий производства пластиковых труб.

Глава региона отметил, что одна из компаний намерена разместить на этой площадке высокоавтоматизированный завод по производству гофротары. На реализацию данного проекта планируется направить 280 млн рублей и создать 130 рабочих мест.

Хабиров сообщил, что еще один инвестор планирует выпускать здесь офисную мебель. Объем инвестиций составит 180 млн рублей, будет создано 37 рабочих мест.

По словам главы региона, также на территории индустриального парка один из инвесторов планирует построить завод по производству нефтегазового оборудования для крупнейших нефтяных компаний России. Объем инвестиций в этот проект составляет 200 млн рублей, планируется создать 150 новых рабочих мест.

Хабиров напомнил, что всего на этой территории работают 12 резидентов и семь пользователей инфраструктуры парка. Общий объем инвестиций составляет около 34,5 млрд рублей.

Он сообщил, что в индустриальном парке «Уфимский» осталось всего около 10% свободных площадей.