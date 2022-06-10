Ростов-на-Дону, 10 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Открытый 1 июня светомузыкальный фонтан на Аллее роз в Ростове-на-Дону перестал работать, о чём в социальных сетях сообщили раздосадованные горожане. Причину внезапной остановки объекта назвала директор парка имени города Плевен Мария Пригородова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан

«Никакой поломки нет. Фонтан засорился, и его пришлось остановить на время профилактических работ. Людей в парке всегда очень много. Сильно были забиты защитные сетки, форсунки. Из чаши достали очень много посторонних предметов: это и обертки от мороженого, и крышки от бутылок, и даже детские носочки. Палки, ветки — всё попадает в чашу», — уточнила она.

Технические работы уже завершены.

Горожан призвали бережнее относиться к объектам благоустройства.