Москва, 10 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Судебная процедура во Всемирной торговой организации обычно занимает более года, и есть надежда, что если санкции Запада останутся в силе, то Россия получит право на компенсацию или на введение ответных торговых мер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал планы МЭР РФ обновить стратегию РФ в ВТО.

Enrique Mendizabal Символика ВТО

«После 18 лет сложных и трудных переговоров Россия, будучи крупной мировой экономикой, стала членом ВТО в 2012 году. РФ получила желанное место за многосторонним торговым столом и обещание нового уровня интеграции в мировую экономику, — сказал Ильинский. — Россия ждала роста экспорта товаров и услуг, а также притока прямых иностранных инвестиций. Кроме того, членство России в ВТО дает право использовать режим наибольшего благоприятствования в международной торговле с другими странами — членами ВТО. Российский экспорт пользуется тем же регулятивным и тарифным режимом, что и товары других членов ВТО, а ее поставщики услуг пользуются недискриминационными правами».

Кроме того, Ильинский обратил внимание на то, что со вступлением в ВТО Россия также получила право оспаривать действия других членов ВТО перед комиссией по урегулированию споров.

«Процедура оспаривания дискриминационных решений в суде ВТО носит очень сложный и запутанный характер, а окончательное решение выносится иногда через десятилетия после начала спора, — сказал Ильинский. — Однако устав Всемирной торговой организации позволяет странам нарушать собственные правила международной торговли. В уставе ВТО прямо сказано, что ничто не должно толковаться как препятствующее любому [члену ВТО] предпринимать какие-либо действия, которые он считает необходимыми для защиты своих основных интересов безопасности, предпринятые во время войны или других чрезвычайных ситуаций в международных отношениях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Аяз Алиев объяснил, надо ли РФ сохранять членский билет ВТО.