Москва, 10 июня, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Украина давно открыла массу возможностей для исламистов на своей территории, и проникновение последних в РФ не связано только с проведением спецоперации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Следственные действия в отношении сторонников «Хизб ут-Тахрир» Петербурге

«Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и например «Аль-Раид» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), имеют долгую историю присутствия на Украине», — заявил эксперт.

По мнению политолога, подобным им структурам отдавался «на откуп» Крымский полуостров, а после 2014 года — и Херсонская область.

«Появлялись их эмиссары и в приграничных регионах, притом регулярно. Я бы не связывал ситуацию только с СВО. Это благоволение украинских властей исламистам, которое просто никуда не делось» — заключил Бредихин.

Напомним, что в Ростовской области задержали группу исламистов, действовавших в связке со спецслужбами Украины.