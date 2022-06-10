Киев, , 09:57 — REGNUM В ходе специальной операции России по защите Донбасса вооружённые силы Украины ежедневно теряют в среднем от 100 до 200 бойцов. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Он также отметил, что участники конфликта не равны. По словам Подоляка, «отсутствие паритета между возможностями сторон» приводит к большому количеству жертв в ходе боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ежедневные боевые потери ВСУ составляют от 60 до 100 человек убитыми и около 500 человек раненными в бою. Украинский лидер назвал ситуацию очень тяжёлой.

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Такие же цифры называл и министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что ситуация на фронте тяжелая, украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми.

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