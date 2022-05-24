Киев, , 15:59 — REGNUM Украинские войска ВСУ на данный момент потеряли от 40 до 60% подготовленного личного состава и им на замену набирают всех подряд резервистов, в результате всего этого наблюдается падение боевого духа. Об этом 24 мая говорится в украинской справке на имя заместителя главкома ВСУ Евгения Мойсюка, полученной и переведённой российской разведкой, переведенный вариант которой опубликовал телеграм-канал Mash.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что из-за больших потерь боевые механизированные и десантно-штурмовые бригады ВСУ фактически превратились в неподготовленные пехотные соединения и указывается, что бронежилетами укомплектовано только 39% украинских военнослужащих и только у половины есть защитные шлемы. При этом 30% новобранцев фактически негодны к строевой службе.

При этом отмечается, что причиной проблем ВСУ являются отсутствие инструкции для солдат, господство Вооруженных сил РФ в воздухе, постоянные огневые поражения и отсутствие боеприпасов.

Также таковыми называются неуверенность в своих силах, неготовность действовать без командиров и влияние родственников, считающих, что новобранцу лучше быть живым в тюрьме, чем если он погибнет и за него выплатят компенсацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, в котором они отказались от выполнения боевого задания в Северодонецке из-за плохого обеспечения, записали военные из 115-й бригады украинских войск.