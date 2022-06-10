Будапешт, , 09:44 — REGNUM Эмбарго на поставки газа из России разрушит европейскую экономику. Об этом 10 июня заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Орбана, Венгрия не находятся в непосредственной опасности в связи со спецоперацией России на Украине, но её не могут не касаться Будапешта.

Он отметил, что по этой причине был создан фонд общественной и национальной обороны.

Напомним, ранее страны ЕС приняли шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное эмбарго на поставки нефти. При этом в Венгрии настаивали на своём праве покупать российскую нефть.

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