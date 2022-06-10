Токио, , 09:41 — REGNUM Деловые круги Японии и других стран опубликовали совместное заявление с просьбой о дальнейшем ослаблении пограничного контроля, в то время как страна постепенно снимает ограничения на поездки, введенные в рамках борьбы с COVID-19, сообщает 10 июня Reuters.

Япония Dang Son

В заявлении японская федерация бизнеса Keidanren и иностранные торговые палаты призывают к дальнейшему ослаблению контроля, дабы «способствовать созданию среды, в которой могут свободно передвигаться люди, товары, деньги и цифровые технологии».

Япония начала поэтапно открывать свои двери для туристов после более чем двухлетнего запрета. Однако они должны быть в составе туристических групп и в любое время находиться в сопровождении гидов, чтобы обеспечить соблюдение инфекционного контроля.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в мае пообещал привести пограничные меры страны, одни из самых строгих в мире во время пандемии, в соответствие с мерами, введенными в других развитых демократиях.

Совместное заявление, подписанное деловыми лобби Японии, США и Европы, призывает Японию вернуть ее торговым партнерам из «Большой семерки» возможность посещать страну.

Также они выступили за скорейшее разрешение индивидуальных туристических поездок, ослабление тестирования на COVID-19 в аэропортах и отмену ежедневного ограничения на количество прибывающих иностранных туристов.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония спустя два года начала открывать границы для иностранных туристов