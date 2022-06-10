Лондон, , 09:48 — REGNUM Все возможные дипломатические каналы задействует правительство Великобритании, чтобы помочь наёмникам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, приговорённым властями ДНР к смертной казни. Об этом заместитель британского министра образования Робин Уокер заявил 10 июня телеканалу Sky News.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

Он отметил, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс ясно дала понять, что наёмникам и их родственникам предложат любую возможную помощь. К Пиннеру и Аслину должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией.

«Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством. Мы не признаем его полномочия», — заявил Уокер.

Он подчеркнул, что Лондон продолжит использовать все дипломатические каналы, чтобы указать на статус военнопленных и добиться для них соответствующего обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Донецкой Народной Республики приговорил к смерти двух британских подданных Пиннера и Аслина, а также марокканского гражданина Саадуна Брагима. Они воевали в Донбассе в качестве наёмников на стороне Украины и попали в плен.

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