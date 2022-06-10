Ереван, , 09:40 — REGNUM Сотрудники полиции Еревана 10 июня не подпустили колонну протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна к правительственному комплексу, где проходит заседание Совета министров иностранных дел Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает телеканал Yerevan․Today.

Протесты в Ереване Hetq.am/Narek Aleksanyan

Сообщается, что на пути активистов выставили плотные кордоны. Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги. Один из координаторов протестного движения, депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Армения» Гехам Манукян, выступая, напомнил, что при действующей власти судили экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

«Пашинян дискредитировал ОДКБ, а сегодня заседает в качестве председателя организации», — объявил Манукян.

Протестующие заявляют, что действующее правительство не должно вести международные переговоры.

Напомним, в июле 2018 года, когда к власти в Армении пришло правительство Пашиняна, Специальная следственная служба республики предъявила экс-президенту Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя. По делу также проходили Хачатуров и бывший министр обороны Сейран Оганян. В апреле 2021 года Хачатурова и Оганяна суд признал невиновными.

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