Горловка, ДНР, 10 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Украинские нацисты снова обстреляли из артиллерии город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 09:08 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 12 снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что территории Луганской и Донецкой Народных Республик скоро будут полностью освобождены, задача по освобождению Донбасса реализуется в настоящее время.